Les derniers jours d'Yitzhak Rabin

Michaël Darmon

ActuaLitté
Voilà 30 ans, le 5 novembre 1995, deux ans seulement après la poignée de mains historique entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, président du comité exécutif de l'OLP, scellant les accords d'Oslo, le Premier ministre israélien était assassiné. Ce sont ces jours d'une importance capitale pour l'histoire du conflit israélo-palestinien que relate ici Michaël Darmon, sans bien sûr s'interdire de remonter dans le temps pour comprendre ce qui a pu se jouer en ce moment dramatique. Car il faut plonger dans la société israélienne, et notamment dans la pensée des extrémistes juifs, pour mieux cerner ce qui a pu mener à cet assassinat dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. En se fondant tant sur les archives disponibles que sur de nombreux témoignages de première main - à commencer par les enfants d'Yitzhak Rabin ou le " patron " du renseignement israélien de l'époque -, Michaël Darmon offre un récit aussi riche que poignant de ce moment d'histoire du XXe siècle.

Par Michaël Darmon
Passés Composés

|

Auteur

Michaël Darmon

Editeur

Passés Composés

Genre

Conflit israélo-palestinien

Les derniers jours d'Yitzhak Rabin

Michaël Darmon

Paru le 22/10/2025

Passés Composés

21,00 €

ActuaLitté
9791040408277
