#Manga

ActuaLitté
Yûsaku Maeyamada, un employé de bureau âgé de 40 ans, fait de son mieux pour transmettre à ses jeunes collègues l'ardeur et la passion du travail acharné, fidèle à ses valeurs de "l'ancienne école". Mais tout bascule lorsqu'un virus inconnu déclenche une pandémie mondiale, perturbant le quotidien bien ordonné de ce salaryman. Après Abura, NUMBER8 revient dans le catalogue Panini avec sa dernière série en date : Salaryman Z. S'il est au scénario, c'est le jeune Ten Ishida qui signe les dessins et fait ses débuts dans l'Hexagone avec cette oeuvre. Ce binôme de choc nous propose un récit à la croisée des genres, revisitant l'univers post-apocalyptique zombie tout en offrant une critique percutante de la société. A travers son personnage principal, ce manga nous plonge dans le management japonais à l'ancienne tout en confrontant ses héros à un monde en mutation, bien au-delà de l'invasion des morts-vivants. Une oeuvre qui réussit à la fois à capturer l'intensité de l'apocalypse et à susciter une réflexion profonde sur le monde du travail.

Chez Panini comics

|

Auteur

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

Salaryman Z Tome 1

Number8, Ten Ishida, Number 8 trad. Guillaume Mistrot

Paru le 22/10/2025

Panini comics

8,29 €

9791039140409
