#Manga

Kisshô Tennyo Tome 2

Akimi Yoshida, Akiko Indei, Pierre Fernande

Dans le clan Tono, Ryo est fasciné par Sayoko, malgré l'aura inquiétante qui l'entoure. S'il tente de s'opposer au funeste destin auquel il ne semble pouvoir échapper, la mécanique du sort est déjà enclenchée. Kisshoutennyo (parfois également nommée Kishijoten, Kisshoten ou Kudokuten) est initialement le nom de la déesse de la beauté et de la bonne fortune, de la fertilité et de la joie. Dans cette série envoûtante, à la croisée du thriller psychologique et du fantastique, Akimi Yoshida s'empare des codes de la mythologie japonaise pour tisser le destin singulier de Sayoko Kano, une héroïne aussi magnétique qu'inquiétante. Figure insaisissable, à la fois ingénue et femme fatale, Sayoko échappe aux stéréotypes habituels. Loin des regards masculins qui réduisent souvent les héroïnes à des objets de désir, elle incarne une féminité complexe, autonome et menaçante, dont la puissance trouble autant qu'elle fascine.

Par Akimi Yoshida, Akiko Indei, Pierre Fernande
Chez Panini comics

|

Auteur

Akimi Yoshida, Akiko Indei, Pierre Fernande

Editeur

Panini comics

Genre

Shojo/fille

Kisshô Tennyo Tome 2

Akimi Yoshida trad. Akiko Indei, Pierre Fernande

Paru le 22/10/2025

Panini comics

16,99 €

9791039140331
