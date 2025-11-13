Eclairer les musées

De l'Antiquité jusqu'aux LED modernes, ce livre retrace l'évolution de l'éclairage dans les musées, en montrant comment la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, a façonné l'expérience des visiteurs et la présentation des oeuvres d'art à travers les siècles. A l'aide d'exemples historiques, d'études de cas et d'analyses d'architectes et de muséologues, le livre met en lumière l'importance de l'éclairage comme un langage propre qui structure l'espace et donne vie aux collections.