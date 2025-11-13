Inscription
Beaux livres

Eclairer les musées

Viviana Gobbato

ActuaLitté
De l'Antiquité jusqu'aux LED modernes, ce livre retrace l'évolution de l'éclairage dans les musées, en montrant comment la lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, a façonné l'expérience des visiteurs et la présentation des oeuvres d'art à travers les siècles. A l'aide d'exemples historiques, d'études de cas et d'analyses d'architectes et de muséologues, le livre met en lumière l'importance de l'éclairage comme un langage propre qui structure l'espace et donne vie aux collections.

Par Viviana Gobbato
MKF Editions

|

Auteur

Viviana Gobbato

Editeur

MKF Editions

Genre

Muséologie

Eclairer les musées

Viviana Gobbato

Paru le 13/11/2025

160 pages

MKF Editions

16,00 €

ActuaLitté
9782493458131
