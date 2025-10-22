Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Comics

Star Wars : Ahsoka Tome 1

Rodney Barnes, Steven Cummings, Georges Jeanty

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'ancienne Chevalier Jedi Ahsoka Tano enquête pour le compte de la Nouvelle République sur une nouvelle menace. Lorsqu'un prisonnier important s'évade, elle se retrouve entraînée dans une série d'événements qui la ramènent vers de vieux alliés. Pendant ce temps, l'infâme Morgan Elsbeth refait surface, accompagnée de deux mystérieux utilisateurs de la Force : Baylan Skoll et son apprentie Shin Hati. Mais Ahsoka parviendra-t-elle à empêcher le retour du Grand Amiral Thrawn ? Adaptation de la saison 1 de la série Disney+ dont la saison 2 est confirmée pour 2026 !

Par Rodney Barnes, Steven Cummings, Georges Jeanty
Chez Panini comics

|

Auteur

Rodney Barnes, Steven Cummings, Georges Jeanty

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Star Wars : Ahsoka Tome 1 par Rodney Barnes, Steven Cummings, Georges Jeanty

Commenter ce livre

 

Star Wars : Ahsoka Tome 1

Rodney Barnes, Steven Cummings, Georges Jeanty

Paru le 22/10/2025

Panini comics

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791039139397
9791039139397
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.