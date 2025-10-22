Star Wars : Ahsoka Tome 1

L'ancienne Chevalier Jedi Ahsoka Tano enquête pour le compte de la Nouvelle République sur une nouvelle menace. Lorsqu'un prisonnier important s'évade, elle se retrouve entraînée dans une série d'événements qui la ramènent vers de vieux alliés. Pendant ce temps, l'infâme Morgan Elsbeth refait surface, accompagnée de deux mystérieux utilisateurs de la Force : Baylan Skoll et son apprentie Shin Hati. Mais Ahsoka parviendra-t-elle à empêcher le retour du Grand Amiral Thrawn ? Adaptation de la saison 1 de la série Disney+ dont la saison 2 est confirmée pour 2026 !