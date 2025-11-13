Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Là personne

Geoffrey Rouge-Carrassat

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Imaginez que vous êtes chez vous, au calme, tout va bien... Imaginez maintenant qu'à travers la fenêtre, vous découvrez qu'une personne vous observe... Il y aurait des raisons de s'inquiéter, n'est-ce pas ? Vous pourriez appeler la police ? ... Mais si vous décidiez de continuer à vivre, comme si cela était tout à fait normal ? Là Personne est un spectacle allégorique qui révèle les mécanismes de l'emprise. Auteur, metteur en scène et comédien, Geoffrey Rouge-Carrassat offre avec ce monologue une expérience étonnante, captivante et énigmatique.

Par Geoffrey Rouge-Carrassat
Chez Esse que éditions

|

Auteur

Geoffrey Rouge-Carrassat

Editeur

Esse que éditions

Genre

Théâtre - Pièces

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Là personne par Geoffrey Rouge-Carrassat

Commenter ce livre

 

Là personne

Geoffrey Rouge-Carrassat

Paru le 13/11/2025

168 pages

Esse que éditions

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487746190
9782487746190
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.