Imaginez que vous êtes chez vous, au calme, tout va bien... Imaginez maintenant qu'à travers la fenêtre, vous découvrez qu'une personne vous observe... Il y aurait des raisons de s'inquiéter, n'est-ce pas ? Vous pourriez appeler la police ? ... Mais si vous décidiez de continuer à vivre, comme si cela était tout à fait normal ? Là Personne est un spectacle allégorique qui révèle les mécanismes de l'emprise. Auteur, metteur en scène et comédien, Geoffrey Rouge-Carrassat offre avec ce monologue une expérience étonnante, captivante et énigmatique.