Révolte derrière le rempart d'orage

Alors que les héros d'Eriadu s'efforcent de résister à la brutale occupation des Nihils et au règne de Marchion Ro, le Padawan Ram Jomaram débarque avec une mission urgente : au coeur de la Zone d'Occlusion, un jeune allié porteur d'un programme de transmission secret est soudainement devenu silencieux. Ram et ses compagnons d'infortune lancent une opération de sauvetage, mais ils auront besoin du soutien des Jedi. Pendant ce temps, la tension monte alors que les alliés de la République se préparent à l'affrontement final contre les Nihils ! Ce volume contient, en plus des épisodes de la série (qui s'achèvera avec le tome 5), un one-shot spécial centré sur l'émouvant mariage de deux personnages principaux : Lula et Zeen.