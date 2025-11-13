Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Ne s'attendre à rien, être prêt à tout

Laurence Bibas

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La vie est imprévisible, pourtant, regardons nos agendas : tout est écrit ! Travail, rencontres, routine, vacances... nous planifions notre existence entière. Or, à force d'anticiper, nous passons à côté de la magie qu'elle nous réserve et de ce que nous sommes vraiment. Avec ce livre, Laurence Bibas nous accompagne sur un chemin de méditation en trois étapes. D'abord, elle nous propose une reconnexion au présent grâce à la pleine conscience, cette pratique qui unit le corps et l'esprit. Ensuite, nous apprendrons à ne plus être esclaves de nos peurs, à cesser de prévoir toujours plus pour au contraire nous remettre au merveilleux de l'inconnu. Enfin, nous expérimenterons une autre conception de la vie, qui consiste à ouvrir notre esprit et notre coeur pour en libérer l'intuition, l'amour, la lumière. La méditation n'est pas un exercice de bien-être. C'est un voyage intérieur vers notre propre vérité auquel nous convie Laurence Bibas.

Par Laurence Bibas
Chez Eyrolles

|

Auteur

Laurence Bibas

Editeur

Eyrolles

Genre

Méditation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Ne s'attendre à rien, être prêt à tout par Laurence Bibas

Commenter ce livre

 

Ne s'attendre à rien, être prêt à tout

Laurence Bibas

Paru le 13/11/2025

138 pages

Eyrolles

6,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416023071
9782416023071
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.