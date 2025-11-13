Ne s'attendre à rien, être prêt à tout

La vie est imprévisible, pourtant, regardons nos agendas : tout est écrit ! Travail, rencontres, routine, vacances... nous planifions notre existence entière. Or, à force d'anticiper, nous passons à côté de la magie qu'elle nous réserve et de ce que nous sommes vraiment. Avec ce livre, Laurence Bibas nous accompagne sur un chemin de méditation en trois étapes. D'abord, elle nous propose une reconnexion au présent grâce à la pleine conscience, cette pratique qui unit le corps et l'esprit. Ensuite, nous apprendrons à ne plus être esclaves de nos peurs, à cesser de prévoir toujours plus pour au contraire nous remettre au merveilleux de l'inconnu. Enfin, nous expérimenterons une autre conception de la vie, qui consiste à ouvrir notre esprit et notre coeur pour en libérer l'intuition, l'amour, la lumière. La méditation n'est pas un exercice de bien-être. C'est un voyage intérieur vers notre propre vérité auquel nous convie Laurence Bibas.