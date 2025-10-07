Inscription
Reconnaissez 50 arbres médicinaux

Vincent Damine

ActuaLitté
Lorsque l'on évoque les plantes médicinales, il est bien rare que l'on pense aux arbres. Ces derniers ont pourtant été utilisés par la médecine depuis des époques très anciennes pour les molécules qu'ils synthétisent. Dans cet ouvrage les très nombreuses illustrations vous permettront d'identifier facilement 50 espèces d'arbres des villes ou des campagnes, spontanés ou cultivés. Grâce aux photos de chaque élément caractéristique de l'espèce : écorce, bourgeon, feuille, fleur et fruit, vous aurez en toute saison les caractères nécessaires pour mener à bien votre détermination et, surtout, vous verrez les arbres comme vous ne les aviez jamais vus auparavant. Chaque fiche comporte une description botanique richement illustrée et une partie historique qui indique les usages traditionnels et des anecdotes. Au-delà d'un simple guide botanique ce livre vous transportera entre science et traditions à la rencontre des arbres médicinaux. Ce livre fait suite à Reconnaissez 50 plantes médicinales sauvages publié chez le même éditeur.

Par Vincent Damine
Chez Ambre

Auteur

Vincent Damine

Editeur

Ambre

Genre

Phytothérapie

Reconnaissez 50 arbres médicinaux

Vincent Damine

Paru le 07/10/2025

128 pages

Ambre

25,00 €

9782940594771
