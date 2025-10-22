Les péchés gravés dans leurs os

En exil avec le reste de la cour, Dimitri et son maître-espion, Vassily Sokolov, imaginent un stratagème à haut risque. Vassily va s'introduire au palais d'Alexeï sous une fausse identité pour rassembler des informations et préparer l'élimination de l'Imposteur, pendant que Dimitri cherchera une solution pour le tuer pour de bon. Mais on ne tue pas Alexeï aussi facilement qu'un homme ordinaire. Grâce à une perversion de la religion ludayzite qu'il appelle la Sainte Science, Alexeï est mort et a ressuscité dans un corps immortel et indestructible ; il prétend même entendre la voix de Dieu lui-même. A présent qu'il a le pouvoir d'invoquer les créatures du royaume démoniaque, il compte assembler une armée et faire du Novo-Svitsevo le plus grand empire que la terre ait jamais connue. Dimitri est déterminé à empêcher Alexeï de corrompre son pays, mais pour sauver le Novo-Svitsevo et son peuple, il va devoir renoncer à l'âme d'un mari qu'il ne parvient pas à oublier - et au maitre-espion qu'il aime.