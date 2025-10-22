Petits pépins et autres sorcelleries

Je suis une sorcière. Pas très puissante, mais comme disait ma grand-mère, la gentillesse vaut bien plus que le pouvoir. Elle a toujours rêvé d'ouvrir une boutique de sorcellerie, alors quand l'occasion de réaliser ce projet se présente, je traverse le pays sans me poser de questions. J'aurais peut-être dû. Le séduisant chasseur de primes local me soupçonne de préparer un mauvais coup, mes clients ne cessent de me demander d'utiliser la magie noire interdite, et pour couronner le tout, quelqu'un essaie de saboter ma boutique. Sûrement la même personne qui m'a dénoncée au Conseil de la Sorcellerie. Et qui a eu la gentillesse de laisser un cadavre dans ma baignoire. Eh bien, elle va être sacrément déçue ! Comme disait ma grand-mère, rien ne résiste à une attitude positive, d'excellents produits de nettoyage, et à l'anéantissement de ceux qui me veulent du mal.