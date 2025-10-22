Traiter l'humain comme un objet a souvent suscité réprobation et indignation. A juste titre, philosophes et humanistes y ont vu la marque de l'asservissement, de l'aliénation, de la réduction de l'individu à un numéro... Or les développements technologiques de ces dernières décennies dévoilent un phéno­mène surprenant. L'attirance pour les objets dits intelligents est devenue universelle et quasi vitale. Mais nous n'attendons pas seulement des chatbots qu'ils nous "parlent" , des IA qu'elles "raisonnent" ou des algo­rithmes qu'ils "prennent des décisions" . Nous voulons leur ressembler, et nous nous laissons traiter comme des objets dans l'espoir d'acquérir leurs qualités : être toujours hypercon­nectés, réparables, améliorables, renouvelables, voire devenir immortels... Retraçant l'histoire de nos relations ambivalentes avec les objets, ce livre analyse cet étrange désir de n'être plus qu'un objet, quitte à en finir avec la conscience, la finitude et la vie.