Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

N'être plus qu'un objet

Jean-Michel Besnier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Traiter l'humain comme un objet a souvent suscité réprobation et indignation. A juste titre, philosophes et humanistes y ont vu la marque de l'asservissement, de l'aliénation, de la réduction de l'individu à un numéro... Or les développements technologiques de ces dernières décennies dévoilent un phéno­mène surprenant. L'attirance pour les objets dits intelligents est devenue universelle et quasi vitale. Mais nous n'attendons pas seulement des chatbots qu'ils nous "parlent" , des IA qu'elles "raisonnent" ou des algo­rithmes qu'ils "prennent des décisions" . Nous voulons leur ressembler, et nous nous laissons traiter comme des objets dans l'espoir d'acquérir leurs qualités : être toujours hypercon­nectés, réparables, améliorables, renouvelables, voire devenir immortels... Retraçant l'histoire de nos relations ambivalentes avec les objets, ce livre analyse cet étrange désir de n'être plus qu'un objet, quitte à en finir avec la conscience, la finitude et la vie.

Par Jean-Michel Besnier
Chez Hermann

|

Auteur

Jean-Michel Besnier

Editeur

Hermann

Genre

Philosophie des sciences

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur N'être plus qu'un objet par Jean-Michel Besnier

Commenter ce livre

 

N'être plus qu'un objet

Jean-Michel Besnier

Paru le 22/10/2025

186 pages

Hermann

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037043894
9791037043894
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.