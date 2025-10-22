Traiter l'humain comme un objet a souvent suscité réprobation et indignation. A juste titre, philosophes et humanistes y ont vu la marque de l'asservissement, de l'aliénation, de la réduction de l'individu à un numéro... Or les développements technologiques de ces dernières décennies dévoilent un phénomène surprenant. L'attirance pour les objets dits intelligents est devenue universelle et quasi vitale. Mais nous n'attendons pas seulement des chatbots qu'ils nous "parlent" , des IA qu'elles "raisonnent" ou des algorithmes qu'ils "prennent des décisions" . Nous voulons leur ressembler, et nous nous laissons traiter comme des objets dans l'espoir d'acquérir leurs qualités : être toujours hyperconnectés, réparables, améliorables, renouvelables, voire devenir immortels... Retraçant l'histoire de nos relations ambivalentes avec les objets, ce livre analyse cet étrange désir de n'être plus qu'un objet, quitte à en finir avec la conscience, la finitude et la vie.
