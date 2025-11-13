LE LIVRE Une création originale de Citadelles & Mazenod en coédition avec le musée Guimet L'Album illustré de la materia medicae (Honzo zufu), achevé en 1828 par Iwasaki Kan'en (1786-1842), est une oeuvre majeure de la botanique médicinale japonaise. S'inscrivant dans la tradition chinoise des études de la materia medica (le terme honzo désignant un savoir d'origine chinoise qui étudie les substances naturelles utilisées en médecine), ce précieux recueil dédié à la flore recense environ 2000 espèces de plantes sauvages, de variétés horticoles et d'espèces exotiques et se distingue par la qualité exceptionnelle de ses illustrations, en couleur et parfois en double page. Elles dénotent une volonté affichée de faciliter l'identification des plantes avec une précision inédite à l'époque et d'ouvrir le savoir au plus grand nombre. Première flore en couleur exhaustive du Japon, le Honzo zufu a eu une influence considérable au Japon. Guide de toutes les plantes cultivées dans le pays au cours de la première moitié du XIXe siècle, sa structure et sa méthode ont servi de fondement à l'étude des substances et des produits locaux, et plus largement même "des choses et des mots". Aujourd'hui encore, il est reconnu comme une source importante pour les noms et les dates anciennes cultivées au Japon, et offre aussi une indication de la date d'introduction de plantes étrangères. La présente édition de Citadelles & Mazenod comprend les reproductions au format originel de 800 planches d'un des rares exemplaires presque complets subsistant au monde, celui du Musée national des arts asiatiques - Guimet. Trésor de la bibliothèque, il provient de la collection du médécin de la Marine Ludovic Savatier (1830-1891), passionné de la flore et affecté de 1866 à 1871 à l'arsenal de Yokosuka construit par des Français. Le livre de commentaires richement illustré et dirigé par Matthias Hayek et Nicolas Mollard aborde l'histoire du Honzo zufu et son contexte puis les différents tupes de plantes dans l'ouvrage et leurs usages. Il comprend en outre les traductions en français des préfaces et d'une sélection de 80 notices ainsi qu'un index des 800 entrées botaniques (lecture sino-japonaise, kanjis, nom japonais usuel, nom latin et nom français). SPECIFICATIONS TECHNIQUES Une édition limitée et numérotée de 999 exemplaires Un coffret à 2 compartiments, signet d'extraction H. 28 cm ; L. 18 cm ; P. 25 cm Extérieur : revêtement en Wibalin natural imprimé en quadrichromie avec marquage et toile Cialux en tête et pied Intérieur : Wibalin teinté masse Les fac-similés 5 volumes : 17 x 26, 9 cm Préfaces et herbes : 352 pages Herbes 2 : 352 pages Grains et légumes : 384 pages Fruits : 208 pages Arbres : 320 pages Impression en quadrichromie sur papier Magno Natural 120 g 800 planches couleur Couvertures imprimées sur Wibalin natural avec marquage à chaud sur plat 1 et dos Le livre de commentaires Format : 24 x 26, 9 cm 312 pages, 180 illustrations couleur Impression en quadrichromie sur papier Magno Natural 140 g Relié avec couverture imprimée en quadrichromie sur papier Wibalin, marquage à chaud sur plat 1 et dos