#Essais

Noël 2025

Karem Bustica

Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient". Les lectures de l'Avent nous invitent à rester éveiller : comment être veilleur aujourd'hui ? A travers des conversations et des reportages, nous allons explorer comment pour certains, artistes, scientifiques, citoyens engagés, politiques la veille est/devient une espérance. Une veille lucide et incarnée, entre attente du Royaume et engagement dans le présent Deux conversations avec des témoins du quotidien Des témoins qui veillent au quotidien, dans leur travail et/ou la banalité des jours, que ce soit dans une attention portée à l'autre (personnes ou Création) ou par leurs créations. Une veille concrète du réel. Un reportage sur une communauté qui vit cette dimension de veille, parce que veiller ne se fait pas seul

Noël 2025

Paru le 22/10/2025

86 pages

10,00 €

9791029618253
