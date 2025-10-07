Inscription
#Essais

Les vingt-deux dimensions de la vie universelle

Marc M. Vallée, Pierre Lessard

ActuaLitté
Le premier tome de la série Les Douze Dimensions de l'être conscient a exploré comment les facultés spirituelles fondamentales de l'être humain engagé dans un profond processus de transformation intérieure participent directement à la perception d'une réalité élargie. Ainsi, en développant ces facultés, l'individu affine sa maîtrise du parcours d'éveil, se libérant progressivement des limitations de la troisième dimension pour entrer en résonance avec des réalités plus vastes - celles de la Terre et au-delà. Dans ce deuxième tome, l'être éveillé s'apprête à franchir un merveilleux portail marquant le début de son grand passage vers les dimensions universelles, son véritable terrain d'exploration. On y proposera des enseignements précieux pour amener le lecteur à comprendre la nature de cette transition - du planétaire à l'universel. A titre d'exemple, voici quelques Dimensions qui y seront explorées : 1. Dimension de la vie d'êtres hautement évolués sur Vénus et Saturne, ainsi que sur les systèmes d'Arcturus, de Sirius et d'Orion. 2. Dimension du plan astral universel : Les plans éthérique, astral et mental se déploient dans l'univers selon des octaves dimensionnelles. Découvrez la structure sous-jacente à ces plans. 3. Dimension d'êtres qui oeuvrent à la régénérescence de systèmes planétaires, solaires et galactiques : Rencontrez les architectes cosmiques qui restaurent et harmonisent les énergies partout dans le cosmos, assurant ainsi la viabilité et la vitalité de multiples systèmes stellaires. 4. Dimension des devas et création d'espèces végétales sur différentes planètes : Apprenez sur les devas, ces esprits de la nature qui conçoivent et maintiennent la diversité biologique partout dans l'univers, enrichissant la vie sur de nombreuses planètes. 5. Dimension de l'équilibre tonal et de l'OM universels : L'évolution des structures galactiques suit des schémas vibratoires selon des tonalités spécifiques émises par des êtres hautement évolués. A la source se trouve l'OM primordial, le fondement vibratoire qui soutient et pénètre toute création.

Chez Ariane Editions

|

Auteur

Marc M. Vallée, Pierre Lessard

Editeur

Ariane Editions

Genre

Spiritisme

Les vingt-deux dimensions de la vie universelle

Marc M. Vallée, Pierre Lessard

Paru le 07/10/2025

220 pages

Ariane Editions

20,00 €

9782896266869
