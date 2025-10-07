IA illusion d'avenir

Et si ce que l'on présente comme un progrès inévitable était en réalité une fuite en avant ? Omniprésente, célébrée, sacralisée, l'intelligence artificielle s'infiltre dans toutes les sphères de nos vies : éducation, santé, justice, emploi, sécurité. Sous couvert de neutralité technique, elle façonne un nouveau monde, plus rapide, plus efficace... mais aussi plus inégal, opaque et déshumanisé. Dans ce livre incisif, Emmanuelle Darles, enseignante-chercheuse en informatique, démonte les discours fascinés qui entourent l'IA. Elle révèle comment cette technologie, loin d'être une simple innovation, devient un instrument de pouvoir, un levier de contrôle, et parfois, une machine à exclure. Des algorithmes biaisés aux décisions automatisées, des géants du numérique aux Etats technosurveillants, ce premier tome alerte sur les dangers d'une automatisation sans conscience et interroge : à qui profitera vraiment ce futur connecté ? "L'intelligence artificielle n'est plus envisagée comme une simple technologie, mais comme une doctrine. Il fallait, coûte que coûte, 'mettre de l'IA partout' : dans l'éducation, la santé, les transports, la justice, la sécurité. [... ] Ce phénomène relève moins d'une révolution scientifique que d'une transformation idéologique majeure, où l'humain s'efface progressivement derrière les impératifs algorithmiques". Un essai lucide et engagé, pour reprendre le contrôle sur notre destin technologique.