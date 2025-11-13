Un comptable à la cour Tome 6

Dans Un Comptable à la cour, suivez l'aventure épique et romantique d'un salarié addict au travail qui, grâce à ses compétences organisationnelles, trouvera sa place dans un autre monde de la plus improbable des manières ! Afin de comprendre ce qui se trame à l'église qu'il inspecte, Seichirô se risque à assister à une prière, même s'il est affaibli. De son côté, Aresh rentre enfin de son expédition, mais il est exténué. Il puise cependant dans ses dernières forces pour retrouver le comptable au plus vite. C'est alors qu'un accident magique intervient dans la salle de prière et menace la vie de Seichirô...