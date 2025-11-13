Inscription
#Manga

Un comptable à la cour Tome 6

Wakatsu Yatsuki, Kazuki Irodori, Kikka Ohashi, David Pollet

Dans Un Comptable à la cour, suivez l'aventure épique et romantique d'un salarié addict au travail qui, grâce à ses compétences organisationnelles, trouvera sa place dans un autre monde de la plus improbable des manières ! Afin de comprendre ce qui se trame à l'église qu'il inspecte, Seichirô se risque à assister à une prière, même s'il est affaibli. De son côté, Aresh rentre enfin de son expédition, mais il est exténué. Il puise cependant dans ses dernières forces pour retrouver le comptable au plus vite. C'est alors qu'un accident magique intervient dans la salle de prière et menace la vie de Seichirô...

Par Wakatsu Yatsuki, Kazuki Irodori, Kikka Ohashi, David Pollet
Chez Akata

|

Auteur

Wakatsu Yatsuki, Kazuki Irodori, Kikka Ohashi, David Pollet

Editeur

Akata

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Un comptable à la cour Tome 6

Wakatsu Yatsuki, Kazuki Irodori, Kikka Ohashi trad. David Pollet

Paru le 13/11/2025

165 pages

Akata

8,05 €

9782385692513
