Mille visages intérieurs

Ce livre tout en couleurs vous invite moins à une lecture qu'à une balade, une excursion. Où ça ? Au coeur de votre âme, afin d'y faire la connaissance des facettes qui composent votre personnalité. Ces créatures, qui sont des parties intégrantes de notre être et qui nous représentent plus ou moins, Ariane Legale les a personnifiées et leur a donné une forme, un nom, un visage, une voix, pour pouvoir mieux les rencontrer, les apprivoiser. Cette exploration devient ainsi une guérison intérieure, une évolution personnelle. Ariane Legale vous propose ici de vous accompagner pas à pas dans votre promenade, lors de laquelle vous ferez étape dans plusieurs villages, qui vous réservent surprises et révélations à propos de vos mille visages !