Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mille visages intérieurs

Ariane Legale

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre tout en couleurs vous invite moins à une lecture qu'à une balade, une excursion. Où ça ? Au coeur de votre âme, afin d'y faire la connaissance des facettes qui composent votre personnalité. Ces créatures, qui sont des parties intégrantes de notre être et qui nous représentent plus ou moins, Ariane Legale les a personnifiées et leur a donné une forme, un nom, un visage, une voix, pour pouvoir mieux les rencontrer, les apprivoiser. Cette exploration devient ainsi une guérison intérieure, une évolution personnelle. Ariane Legale vous propose ici de vous accompagner pas à pas dans votre promenade, lors de laquelle vous ferez étape dans plusieurs villages, qui vous réservent surprises et révélations à propos de vos mille visages !

Par Ariane Legale
Chez Bussière

|

Auteur

Ariane Legale

Editeur

Bussière

Genre

Réussite personnelle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mille visages intérieurs par Ariane Legale

Commenter ce livre

 

Mille visages intérieurs

Ariane Legale

Paru le 12/11/2025

304 pages

Bussière

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782850909283
9782850909283
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.