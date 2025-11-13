Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Manga

Our Love Language Tome 2

Rin Teku, Blanche Delaborde, Teku Rin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans Our Love Language, suivez la romance entre deux jeunes adultes qui, au contact l'un de l'autre, vont apprendre à s'exprimer... et à s'épanouir ! Animé par son désir de jouer et de s'exprimer, Fujinaga se présente à une audition pour l'adaptation théâtrale d'un manga populaire et décroche un rôle important. Investi corps et âme dans ce nouveau projet, il demande à Keito s'il aimerait assister à une représentation. D'abord ravi, le jeune homme ressent cependant un malaise grandissant... Plus le talent du comédien sera révélé, plus les spectateurs risquent de tomber sous son charme ! Keito serait-il jaloux ?

Par Rin Teku, Blanche Delaborde, Teku Rin
Chez Akata

|

Auteur

Rin Teku, Blanche Delaborde, Teku Rin

Editeur

Akata

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Our Love Language Tome 2 par Rin Teku, Blanche Delaborde, Teku Rin

Commenter ce livre

 

Our Love Language Tome 2

Rin Teku, Teku Rin trad. Blanche Delaborde

Paru le 13/11/2025

208 pages

Akata

8,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385692353
9782385692353
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.