Our Love Language Tome 2

Dans Our Love Language, suivez la romance entre deux jeunes adultes qui, au contact l'un de l'autre, vont apprendre à s'exprimer... et à s'épanouir ! Animé par son désir de jouer et de s'exprimer, Fujinaga se présente à une audition pour l'adaptation théâtrale d'un manga populaire et décroche un rôle important. Investi corps et âme dans ce nouveau projet, il demande à Keito s'il aimerait assister à une représentation. D'abord ravi, le jeune homme ressent cependant un malaise grandissant... Plus le talent du comédien sera révélé, plus les spectateurs risquent de tomber sous son charme ! Keito serait-il jaloux ?