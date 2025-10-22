Inscription
#Beaux livres

Exposition générale

Grazia Quaroni, Béatrice Grenier, Chris Dercon

ActuaLitté
En octobre 2025, la Fondation Cartier inaugure son nouveau site 2 place du Palais-Royal à Paris, dont l'architecture intérieure est signée par Jean Nouvel, avec une grande exposition dédiée à sa Collection. Intitulée "Exposition Générale" , en référence à l'histoire de ce bâtiment qui abrita successivement le Grand Hôtel du Louvre construit pour accueillir les visiteurs de l'Exposition Universelle de 1855, les Grands Magasins du Louvre puis le Louvre des Antiquaires, cette exposition réunit près de 800 oeuvres de plus de 100 artistes. A travers une scénographie conçue par le studio de design Formafantasma, "Exposition Générale" présente l'identité unique de la Fondation Cartier et invite à découvrir cette Collection hors du commun explorant les multiples formes de la création contemporaine. Véritable prolongement de l'exposition, le catalogue permet de se plonger dans cette présentation historique de la Collection de la Fondation Cartier. Richement illustré et documenté, il constitue un ouvrage de référence sur les oeuvres de l'exposition, tout en mettant en évidence les liens profonds et continus qui existent entre la Fondation Cartier et les artistes depuis plus de quarante ans.

Par Grazia Quaroni, Béatrice Grenier, Chris Dercon
Chez Fondation Cartier

|

Auteur

Grazia Quaroni, Béatrice Grenier, Chris Dercon

Editeur

Fondation Cartier

Genre

Musées français

Exposition générale

Grazia Quaroni, Béatrice Grenier

Paru le 22/10/2025

364 pages

Fondation Cartier

55,00 €

9782869251953
