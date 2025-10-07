Inscription
Développez vos pouvoirs secrets - Télépathie, voyance, télékinésie, intuition, mediumnité, magnétisme

Stéphane Crussol

ActuaLitté
Et si les pouvoirs que vous admirez chez les autres sommeillaient en vous ? Télépathie, clairvoyance, intuition fulgurante, communication avec l'au-delà, télékinésie, magnétisme... Et si tout cela n'était pas réservé à une élite ? Et si ces dons, bien réels, existaient en vous, à l'état latent, prêts à être éveillés ? Dans ce guide pratique unique, Stéphane Crussol vous révèle comment déverrouiller le potentiel caché de votre esprit. A travers une méthode pas-à-pas, fondée sur des enseignements traditionnels et des exercices rigoureux, vous apprendrez à : ressentir et anticiper les dangers avant qu'ils ne surviennent ; influencer la matière par la force mentale ; lire les pensées et comprendre les émotions cachées ; soulager la douleur et accélérer la guérison de vos proches ; recevoir des messages de l'au-delà, en toute sécurité ; développer une intuition puissante et toujours plus juste ; accroître votre magnétisme personnel et rayonner dans votre vie quotidienne. Chaque technique, chaque exercice est conçu pour vous transformer progressivement, à votre rythme, en un être plus conscient, plus fort, plus connecté. Et le plus incroyable ? Vous n'avez besoin que d'une seule chose pour commencer : votre volonté. Faites de votre esprit une arme puissante. Apprenez à en maîtriser la force.

Chez Exclusif

Auteur

Stéphane Crussol

Editeur

Exclusif

Genre

Arts divinatoires

Paru le 12/11/2025

126 pages

Exclusif

15,00 €

9782848912066
