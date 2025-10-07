Au-delà des traumas - Prendre en charge les traumas complexes avec l'IFS

Et si les blessures du passé devenaient une source de force et de résilience ? Frank Anderson se distingue par sa capacité à allier rigueur scientifique et chaleur humaine. Il incarne cette présence thérapeutique qui inspire confiance et donne aux thérapeutes les moyens de travailler en profondeur et avec douceur. Ne pas pathologiser les "survivants de trauma" , ne pas se laisser submerger en tant que thérapeute par nos propres blessures, c'est ce que nous propose celui que Dick Schwartz a décrit comme "une figure majeure de l'IFS" . Dans Au-delà des traumas, l'auteur nous transmet son approche, profondément humaine et éclairée, pour traiter le Trouble de Stress Post-Traumatique (TSPT) et les traumas complexes, en s'appuyant sur les neurosciences et l'IFS (Système Familial Intérieur). Plongez dans la neurobiologie du trauma, explorez ses origines et découvrez comment l'IFS peut soulager les " survivants de trauma " de leurs fardeaux, sans les réduire à leurs blessures. Un ouvrage inspirant pour les thérapeutes et les personnes cherchant à transcender leurs traumas, se reconnecter avec leur authenticité, et renouer avec l'amour et la résilience.