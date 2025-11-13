Inscription
Jean-François Vivier, Michel Blanc-Dumont

Il y a 50 ans sortait le tout premier album signé par Michel Blanc-Dumont : Jonathan Cartland, scénarisé par Laurence Harlé. A cette occasion, cette rétrospective met à l'honneur son immense carrière, aussi bien dans la BD que dans l'illustration. Car la carrière de Michel Blanc-Dumont ne se résume pas à la BD, même si son apport au 9e art est gigantesque avec, outre Cartland, des séries comme Colby (scénario de Greg) et La Jeunesse de Blueberry (scénario de Corteggiani). Cet ouvrage est également l'occasion de découvrir ses incursions dans des domaines aussi variés que le cinéma, la musique, la publicité... et bien sûr le western, les chevaux et les indiens.

Chez Plein Vent

Jean-François Vivier, Michel Blanc-Dumont

Plein Vent

Monographies et entretiens

Paru le 13/11/2025

256 pages

49,00 €

9782384881321
