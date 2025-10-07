Reconnectez-vous à l'essentiel avec Gratitude, un jeu de 52 exercices d'écriture et d'actions concrètes pour cultiver la joie et nourrir votre bien-être intérieur. Axé sur les thèmes de la gratitude, de la joie et de l'éveil spirituel, ce jeu vous guide vers un état d'harmonie et de paix avec vous-même. Chaque carte est une invitation à reconnaître les belles choses de la vie, à développer un sentiment de plénitude et à transformer votre quotidien avec des pratiques simples mais profondes. Marion Du B', auteure de "La Thérapie par le Rire" , vous accompagne sur ce chemin de sérénité et de bonheur.