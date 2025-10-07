Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Gratitude

Marion du B', B' marion Du

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Reconnectez-vous à l'essentiel avec Gratitude, un jeu de 52 exercices d'écriture et d'actions concrètes pour cultiver la joie et nourrir votre bien-être intérieur. Axé sur les thèmes de la gratitude, de la joie et de l'éveil spirituel, ce jeu vous guide vers un état d'harmonie et de paix avec vous-même. Chaque carte est une invitation à reconnaître les belles choses de la vie, à développer un sentiment de plénitude et à transformer votre quotidien avec des pratiques simples mais profondes. Marion Du B', auteure de "La Thérapie par le Rire" , vous accompagne sur ce chemin de sérénité et de bonheur.

Par Marion du B', B' marion Du
Chez Chafouine éditions

|

Auteur

Marion du B', B' marion Du

Editeur

Chafouine éditions

Genre

Arts divinatoires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Gratitude par Marion du B', B' marion Du

Commenter ce livre

 

Gratitude

Marion du B', B' marion Du

Paru le 07/10/2025

Chafouine éditions

29,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782493655264
9782493655264
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.