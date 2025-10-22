Construit en juillet 1942, le camp de Treblinka a fonctionné jusqu'au 17 novembre 1943, date à laquelle il fut détruit pour effacer toute trace des quelque 900000 victimes qui y périrent. Déporté en août 1942, Jankiel Wiernik parvint à s'en évader lors de la révolte de l'été 1943. Il rédige ensuite, en tant que l'un des principaux organisateurs de cette révolte, Une année à Treblinka qui est publié dès le printemps 1944 par les organisations de résistance polonaise. Il s'agit d'un témoignage exceptionnel. Wiernik est en effet le seul témoin à pouvoir rendre compte des étapes qui marquent la vie du camp : la désorganisation de l'été 1942, l'accroissement des capacités meurtrières après la nomination de Franz Stangl, la décision de brûler des centaines de milliers de corps. Paru en polonais puis en anglais, ce témoignage unique était indisponible depuis de longues années.