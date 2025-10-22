Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

Une année à Treblinka

Jankiel Wiernik

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Construit en juillet 1942, le camp de Treblinka a fonctionné jusqu'au 17 novembre 1943, date à laquelle il fut détruit pour effacer toute trace des quelque 900000 victimes qui y périrent. Déporté en août 1942, Jankiel Wiernik parvint à s'en évader lors de la révolte de l'été 1943. Il rédige ensuite, en tant que l'un des principaux organisateurs de cette révolte, Une année à Treblinka qui est publié dès le printemps 1944 par les organisations de résistance polonaise. Il s'agit d'un témoignage exceptionnel. Wiernik est en effet le seul témoin à pouvoir rendre compte des étapes qui marquent la vie du camp : la désorganisation de l'été 1942, l'accroissement des capacités meurtrières après la nomination de Franz Stangl, la décision de brûler des centaines de milliers de corps. Paru en polonais puis en anglais, ce témoignage unique était indisponible depuis de longues années.

Par Jankiel Wiernik
Chez Editions du Toucan

|

Auteur

Jankiel Wiernik

Editeur

Editions du Toucan

Genre

ouvrages généraux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une année à Treblinka par Jankiel Wiernik

Commenter ce livre

 

Une année à Treblinka

Jankiel Wiernik

Paru le 22/10/2025

Editions du Toucan

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810012992
9782810012992
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.