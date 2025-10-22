Inscription
#Album jeunesse

Mon année en comptines

Play Bac

ActuaLitté
Un chevalet de 12 puces sonores pour écouter 12 comptines incontournables tout au long de l'année ! Pour chaque mois : 1 comptine de saison joliment illustrée, les paroles pour chanter et 1 puce pour faire démarrer le son d'un simple d'appui. Le tout dans un bel objet facile à poser dans une chambre d'enfant. Contient : Vive le vent, Dans sa maison un grand cerf, Petit escargot, A la claire fontaine, Gentil coquelicot, Une souris verte, Les petits poissons, Il était un petit navire, Pomme d'Api, L'araignée Gipsy, Loup y es-tu ? , Mon beau sapin. Idéal dès 6 mois.

Par Play Bac
Chez Play Bac

|

Auteur

Play Bac

Editeur

Play Bac

Genre

Livres sonores

Mon année en comptines

Play Bac

Paru le 22/10/2025

Play Bac

15,90 €

ActuaLitté
9782809694352
