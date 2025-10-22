Mon année en comptines

Un chevalet de 12 puces sonores pour écouter 12 comptines incontournables tout au long de l'année ! Pour chaque mois : 1 comptine de saison joliment illustrée, les paroles pour chanter et 1 puce pour faire démarrer le son d'un simple d'appui. Le tout dans un bel objet facile à poser dans une chambre d'enfant. Contient : Vive le vent, Dans sa maison un grand cerf, Petit escargot, A la claire fontaine, Gentil coquelicot, Une souris verte, Les petits poissons, Il était un petit navire, Pomme d'Api, L'araignée Gipsy, Loup y es-tu ? , Mon beau sapin. Idéal dès 6 mois.