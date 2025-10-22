Inscription
#Imaginaire

L'Alpha du Millénaire Tome 4

Sapir A. Englard

Vous pensiez tout savoir sur les loups du Millénaire ? Sa Frénésie est l'occasion pour Aiden Norwood de raconter sa version de l'histoire ! Sa première rencontre avec Sienna. La sensation immédiate, quand il la voit près du lac, qu'elle est sa compagne. Pourtant, malgré son envie de la séduire, les affaires de la meute continuent. L'Alpha doit faire face à une trahison au sein de son clan. Parce qu'il n'est pas accouplé, quelqu'un met en doute son rôle d'Alpha de la meute de la côte Est. Qui parmi ses proches a prévenu l'Alpha du Millénaire, Raphael Fernandez, que ses pouvoirs s'amenuisaient ? La fougueuse Sienna se laissera-t-elle charmer ? Autant de challenges que va devoir affronter le séduisant Aiden.

Chez Hugo et Compagnie

Hugo et Compagnie

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Paru le 22/10/2025

240 pages

7,90 €

9782755681314
