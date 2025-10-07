Inscription
#Roman francophone

Tout avait l'air normal

Sylvain Cavaillès, Donat Bayer

ActuaLitté
Publiés entre 2017 et 2025 en Turquie, ces trois recueils de poèmes de Donat Bayer forment, selon l'aveu de l'auteur, une trilogie sur le mal que les hommes se font les uns aux autres. Dans Le Sang mauvais, c'est une expérience personnelle ouvrant sur le silence qui motive le poème. Le deuxième volet, lui, foisonne à travers les époques et des figures tutélaires éclectiques - Elizabeth Bishop, Ahmet Hâ?im, The Strokes - autour d'un personnage Fulguré. Enfin, dans Le Col, le poète laisse la géographie d'une région montagneuse du monde suggérer l'âpreté et la violence sourde des rapports humains. Son souci de l'épure, mais aussi son sens du détail, de l'image et du son, permettent à Donat Bayer de projeter l'intime dans l'universel et font de lui une voix capitale de la poésie contemporaine.

Par Sylvain Cavaillès, Donat Bayer
Chez Kontr

|

Auteur

Sylvain Cavaillès, Donat Bayer

Editeur

Kontr

Genre

Littérature française

Tout avait l'air normal

Sylvain Cavaillès, Donat Bayer

Paru le 07/10/2025

136 pages

Kontr

13,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9782491221218
© Notice établie par ORB
plus d'informations

