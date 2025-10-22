Inscription
#Imaginaire

Forbidden Desires

Kristen Rivers

Plongez dans la trilogie Court of Gods avec Ruins of Love (Tome 1) et Lovely Pride (Tome 2). Un an avant de devenir officiellement Déesse de la connaissance, Sarasvati se rend compte que, si elle sait tout du monde, elle ignore tout des émotions humaines. Et pour cause : depuis sa naissance, son père adoptif la garde enfermée en Inde pour la protéger des dangers extérieurs. Lors de son dix-neuvième anniversaire, il accepte pourtant de la laisser étudier dans une école privée située à Londres. Mais à une seule condition : que Brahma, le Dieu de la création, soit son tuteur et protecteur tout au long de cette aventure. Brahma. Le dernier célibataire de la Trimûrti, celui qui a tout inventé, tout vécu. Et qui malgré les interdits et les menaces de l'intransigeant comité divin, est déterminé à lui faire découvrir les petits plaisirs de la vie... Aimer pourrait bien devenir la drogue la plus douce, mais aussi la plus mortelle...

Par Kristen Rivers
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Kristen Rivers

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Retrouver tous les articles sur Forbidden Desires par Kristen Rivers

Commenter ce livre

 

Forbidden Desires

Kristen Rivers

Paru le 22/10/2025

384 pages

Hugo et Compagnie

19,00 €

9782755676761
