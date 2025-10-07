Quels que soient les lieux - "Sansoley", Istanbul ou "Guignon" -, quelles que soient les circonstances - travail, cambriolage ou fuite -, Requiem au bord du jour dépeint le chemin d'un personnage principal regardant le monde avec distance, dans un mélange de lucidité, d'humour et d'enfance préservée. L'auteur nous emmène dans ses errances et son humanité la plus profonde, décrivant sans misérabilisme toute une galerie de personnages vivant surtout "à la marge", dans un style chatoyant, vif et inventif qui associe avec bonheur les niveaux de langue. Ce roman, dédié aux enfants, aux malades et aux animaux, interroge aussi, en filigrane, nos fragilités et notre liberté.