L'Accordeur et autres histoires

Les facéties érotiques d'un monument de la bande dessinée argentine Figure centrale de la bande dessinée argentine, Ignacio Noé fut révélé en Europe dès les années 1990, grâce au travail des éditions espagnoles La Cúpula et leur magazine Kiss Comix. Les lecteurs découvrent alors des oeuvres d'une grande richesse artistique telles que les aventures de L'Accordeur, La Diète ou Le Couvent infernal, dans lesquelles Noé se montre tour à tour grinçant, anticlérical, romantique, scandaleux... Ce beau livre réunit 300 pages de ses bandes dessinées les plus marquantes avec, en prime, quelques histoires courtes encore jamais traduites en français.