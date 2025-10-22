Inscription
#Essais

Guide de l'exécution des peines

Laurent Griffon-Yarza

Le Guide de l'exécution des peines, composé de 93 fiches, s'adresse à tous ceux qui oeuvrent au quotidien en matière d'exécution des peines : les magistrats, greffiers et fonctionnaires des juridictions ; les avocats, pénalistes ou non, qui se spécialisent ou qui s'intéressent à la matière ; les greffiers pénitentiaires qui y trouveront nombre de clés pour répondre à leurs interrogations ; les étudiants qui se destinent aux carrières judiciaires et/ou qui préparent des concours ; les enseignants qui les forment ; les fonctionnaires de police et les militaires de gendarmerie et certains justiciables.

Chez LexisNexis

Paru le 22/10/2025

450 pages

69,00 €

