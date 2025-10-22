Inscription
#Essais

Code des baux

A préciser, LexisNexis

Commenté par des spécialistes de la matière, le Code des baux rassemble tous les textes et la jurisprudence indispensables aux professionnels du droit des baux. Le Code des baux, créé par Jacques Lafond et Jean Derruppé, compile l'ensemble des textes relatifs aux baux d'habitation, aux baux professionnels et aux baux commerciaux, enrichis de jurisprudence et d'annexes thématiques. 1/ Tous les textes du droit commun des baux, droit des baux d'habitation et professionnels et droit des baux commerciaux, enrichis de jurisprudence. 2/ Une équipe composée de praticiens et universitaires spécialistes de la matière a sélectionné et commenté les textes et les décisions de jurisprudence les plus pertinents. 3/ Pratique, chaque partie (droit commun, baux d'habitation et professionnels et baux commerciaux) fait l'objet d'un index propre. Plus de 80 annexes thématiques classées par ordre alphabétique permettent de retrouver facilement l'information recherchée.

Baux commerciaux

Paru le 22/10/2025

1900 pages

81,00 €

9782711042883
