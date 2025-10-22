Le Grand livre des énigmes Sherlock Holmes

Sherlock Homes n'a peut être jamais cessé de vous étonner, mais cette fois, c'est vous qui allez enfiler son costume ! Mettez vous dans la peau du célèbre enquêteur pour résoudre trois enquêtes plus rocambolesques les unes que les autres. Testez vos capacités d'adaptation et faites chauffer vos méninges en interprétant les indices pour choisir quelles pistes suivre. Et c'est vous qui allez déterminer à quelle page vous irez pour poursuivre les investigations. Arriverez-vous à découvrir la vérité ?