Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le Grand livre des énigmes Sherlock Holmes

Richard Wolfrik Galland, Galland richard Wolfrik

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sherlock Homes n'a peut être jamais cessé de vous étonner, mais cette fois, c'est vous qui allez enfiler son costume ! Mettez vous dans la peau du célèbre enquêteur pour résoudre trois enquêtes plus rocambolesques les unes que les autres. Testez vos capacités d'adaptation et faites chauffer vos méninges en interprétant les indices pour choisir quelles pistes suivre. Et c'est vous qui allez déterminer à quelle page vous irez pour poursuivre les investigations. Arriverez-vous à découvrir la vérité ?

Par Richard Wolfrik Galland, Galland richard Wolfrik
Chez Marabout

|

Auteur

Richard Wolfrik Galland, Galland richard Wolfrik

Editeur

Marabout

Genre

Jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Grand livre des énigmes Sherlock Holmes par Richard Wolfrik Galland, Galland richard Wolfrik

Commenter ce livre

 

Le Grand livre des énigmes Sherlock Holmes

Richard Wolfrik Galland, Galland richard Wolfrik

Paru le 29/10/2025

224 pages

Marabout

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501198042
9782501198042
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.