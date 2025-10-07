Inscription
#Essais

Les fabuleuses vertus du chlorure de magnésium

Raphaël Perez

ActuaLitté
Le chlorure de magnésium tient une place centrale dans le bon fonctionnement du corps humain. Aujourd'hui notre alimentation, nos habitudes de vie, et surtout le stress sont synonymes de carences et induisent un ralentissement cellulaire responsables de nombreux maux. Utilisé à bon escient et avec parcimonie le chlorure de magnésium permet une régulation de notre métabolisme. Raphaël Perez, Docteur en pharmacie, propose avec simplicité les différents usages possibles du chlorure de magnésium pour soulager certains symptômes ou tout simplement en cure préventive afin de préserver l'équilibre de notre organisme.

Par Raphaël Perez
Chez Fernand Lanore

|

Auteur

Raphaël Perez

Editeur

Fernand Lanore

Genre

Autres médecines douces

Les fabuleuses vertus du chlorure de magnésium

Raphaël Perez

Paru le 07/10/2025

120 pages

Fernand Lanore

11,00 €

ActuaLitté
9782382732014
