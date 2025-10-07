Les fabuleuses vertus du chlorure de magnésium

Le chlorure de magnésium tient une place centrale dans le bon fonctionnement du corps humain. Aujourd'hui notre alimentation, nos habitudes de vie, et surtout le stress sont synonymes de carences et induisent un ralentissement cellulaire responsables de nombreux maux. Utilisé à bon escient et avec parcimonie le chlorure de magnésium permet une régulation de notre métabolisme. Raphaël Perez, Docteur en pharmacie, propose avec simplicité les différents usages possibles du chlorure de magnésium pour soulager certains symptômes ou tout simplement en cure préventive afin de préserver l'équilibre de notre organisme.