Dessiner comme un pro avec Tutodraw

Devenez un boss du dessin avec Tutodraw ! Que vous souhaitiez dessiner la nature, le corps humain ou des constructions de rêve, Jordan Molina (@Tutodraw) vous explique les bases indispensables grâce à 27 tutos détaillés. Oiseau, lune, visage, immeuble ou voiture de course : vous saurez tout dessiner. Passez du LVL 1 au LVL Expert ! Pour chaque thème, retrouvez : - Les niveaux de réalisme, pour situer vos progrès et franchir les étapes une à une - Le tuto pas-à-pas illustré pour apprendre en toute simplicité - La page d'inspiration pour découvrir le sujet sous toutes ses formes - perspectives, jeux de lumière, détails - La "zone de dessin" , page sur laquelle dessiner et qui sera votre terrain de jeu pour progresser et relever des challenges artistiques. Plus vous vous amusez et plus vous progressez... pour dessiner comme un pro passionné !