Laisse les pierres te choisir ! - Quand ton intuition te guide vers celles dont tu as besoin

En lithothérapie, nous subissons beaucoup d'injonctions pour choisir nos pierres : si nous avons tel problème, alors nous devons utiliser telle pierre. Et si nous observions les choses sous un autre angle ? Dans ce guide pratique, Rénaté Guérin nous offre sa vision de la lithothérapie. Comme dans sa boutique de minéraux, elle nous invite à faire confiance à notre intuition pour choisir la ou les pierre(s) qu'il nous faut. Cet ouvrage présente une centaine de photos de pierres. Feuillette ces pages et choisis celle qui t'attire le plus : c'est la pierre qui te correspondra à coup sûr ! Une fois que tu as opté pour une pierre, tu peux aller découvrir (ou pas ! ) son nom et sa signification. Si tu souhaites affiner et sélectionner des pierres complémentaires, tu pourras te référer à ces pages et explorer tous les bienfaits des minéraux. Grâce à ce livre, tu peux aussi choisir ta pierre de manière plus traditionnelle par chakras ou symptômes. Avec l'aide de Rénaté, la lithothérapie t'ouvre ses portes sans contraintes ni règles imposées. Si une pierre te choisit, c'est celle qu'il te faut !