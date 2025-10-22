Les super héros du football

Et si les footballeurs n'étaient pas des sportifs comme les autres ? A observer leurs exploits sur le terrain, leurs passes laser pour amener le ballon devant le but adverse ou leurs efforts pour anéantir une attaque soudaine, on ne peut que se demander s'ils ne seraient pas dotés de superpouvoirs... Mahamadou Traoré nous offre une plongée tout en images au plus près des légendes du ballon rond. Des jeunes prodiges aux fins stratèges, en passant par des attaquants intrépides, les bad boys ou les gardiens de but aux gants de fer, redécouvrez plus de 80 légendes du football dans leurs habits de superhéros.