Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Les super héros du football

Alvastudio7, Mahamadou Traoré

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si les footballeurs n'étaient pas des sportifs comme les autres ? A observer leurs exploits sur le terrain, leurs passes laser pour amener le ballon devant le but adverse ou leurs efforts pour anéantir une attaque soudaine, on ne peut que se demander s'ils ne seraient pas dotés de superpouvoirs... Mahamadou Traoré nous offre une plongée tout en images au plus près des légendes du ballon rond. Des jeunes prodiges aux fins stratèges, en passant par des attaquants intrépides, les bad boys ou les gardiens de but aux gants de fer, redécouvrez plus de 80 légendes du football dans leurs habits de superhéros.

Par Alvastudio7, Mahamadou Traoré
Chez Marabout

|

Auteur

Alvastudio7, Mahamadou Traoré

Editeur

Marabout

Genre

Football

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les super héros du football par Alvastudio7, Mahamadou Traoré

Commenter ce livre

 

Les super héros du football

Alvastudio7, Mahamadou Traoré

Paru le 05/11/2025

192 pages

Marabout

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782501193252
9782501193252
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Scandale Agessa : 300 000 € d’indemnités pour l’ex-directeur malgré 40 ans de défaillances Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.