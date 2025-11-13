Inscription
#Imaginaire

La voleuse de la nuit

Michel Pagel, Holly Black

Son véritable talent est le mensonge. Charlie Hall n'est pas du genre à fuir ses problèmes. Elle le prouve en liant son destin au terrififiant Rouge pour le protéger de la Cabale. Rouge qui ressemble tant à Vince et qui ne se souvient plus d'elle. Rouge dont les yeux embrasés la contemplent avec haine et fureur. Rouge qui a toujours été la note dissonante de son histoire. Devenue le nouveau Hiérophante, elle enchaîne les traques et les éliminations d'ombres. Quand des innocents sont mystérieusement massacrés dans une église, on lui ordonne de découvrir ce qui est arrivé au crépusculien qui s'y trouvait. Mais la vérité est que Charlie n'a jamais été aussi vulnérable et désespérée. Comment peut-elle mener cette enquête alors que l'être qu'elle aime le plus au monde complote pour la tuer ? Tandis que les meurtres se multiplient, la clé pourrait bien se cacher dans le tréfonds de son passé. Traduit de l'anglais par Michel Pagel A propos de la série : "Sombre, étrange, pleine de mystère et de rebondissements, une histoire si crédible dans sa magie que vous garderez un oeil sur votre ombre en tournant les pages. ' Leigh Bardugo, autrice de La Neuvième Maison .

Par Michel Pagel, Holly Black
Chez De Saxus

|

Auteur

Michel Pagel, Holly Black

Editeur

De Saxus

Genre

Fantasy

La voleuse de la nuit

Holly Black trad. Michel Pagel

Paru le 13/11/2025

425 pages

De Saxus

24,90 €

9782378768089
