Alors que le monde avance à mille à l'heure, plein de soubresauts géopolitiques, que sont devenus les cinémas chinois, hongkongais et taïwanais depuis 2019, date de la première parution du "Dictionnaire des cinémas chinois" ? Cette réédition actualisée complète les filmographies des cinéastes en activité, de Midi Z à Jia Zhangke ou Wang Bing, en passant par John Woo et l'auto-remake, en 2024, de son incontournable polar urbain "The Killer" (1989). Elle prend encore acte de l'émergence de nouveaux auteurs plébiscités par les festivals européens, dont les oeuvres ont redessiné les contours du septième art. Ainsi de Hu Bo, Gu Xiaogang ou Bi Gan. Cette version augmentée aborde enfin de nouveaux thèmes transversaux, comme l'essor pharaonique du blockbuster chinois nationaliste, vecteur de soft power, ou le sort du cinéma subversif de Hong Kong, vingt-huit ans après sa rétrocession à la Chine continentale.