Dictionnaire des cinémas chinois

Nathalie Bittinger

Alors que le monde avance à mille à l'heure, plein de soubresauts géopolitiques, que sont devenus les cinémas chinois, hongkongais et taïwanais depuis 2019, date de la première parution du "Dictionnaire des cinémas chinois" ? Cette réédition actualisée complète les filmographies des cinéastes en activité, de Midi Z à Jia Zhangke ou Wang Bing, en passant par John Woo et l'auto-remake, en 2024, de son incontournable polar urbain "The Killer" (1989). Elle prend encore acte de l'émergence de nouveaux auteurs plébiscités par les festivals européens, dont les oeuvres ont redessiné les contours du septième art. Ainsi de Hu Bo, Gu Xiaogang ou Bi Gan. Cette version augmentée aborde enfin de nouveaux thèmes transversaux, comme l'essor pharaonique du blockbuster chinois nationaliste, vecteur de soft power, ou le sort du cinéma subversif de Hong Kong, vingt-huit ans après sa rétrocession à la Chine continentale.

Par Nathalie Bittinger
Chez Hémisphères Editions

|

Auteur

Nathalie Bittinger

Editeur

Hémisphères Editions

Genre

Dictionnaire du cinéma

Dictionnaire des cinémas chinois

Nathalie Bittinger

Paru le 16/10/2025

640 pages

Hémisphères Editions

36,00 €

9782377012442
© Notice établie par ORB
