L'oeuvre étrange de Taro Yoko

Pour fêter son 10ème anniversaire, Third Editions revisite ses plus grands succès et propose une toute nouvelle édition de quatre de ses livres les plus emblématiques. Format étendu, contenu mis à jour et nouvelle illustration de couverture viennent agrémenter ce tirage limité exceptionnel. Avec le succès surprise du jeu NieR : Automata, qui s'est écoulé à plus de neuf millions d'exemplaires depuis sa sortie en 2017, Taro Yoko a confirmé son statut d'auteur à part dans le monde du jeu vidéo, et son talent s'est révélé à la face du monde. Cet ouvrage s'articule autour des oeuvres de ce créateur insolite et en explore tous les recoins, de la genèse des jeux aux choix de gameplay, en passant par les thématiques profondes abordées par leurs univers.