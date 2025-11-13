Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

L'oeuvre étrange de Taro Yoko

Nicolas Turcev, Taro Yoko, At0mium, Gugusea

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pour fêter son 10ème anniversaire, Third Editions revisite ses plus grands succès et propose une toute nouvelle édition de quatre de ses livres les plus emblématiques. Format étendu, contenu mis à jour et nouvelle illustration de couverture viennent agrémenter ce tirage limité exceptionnel. Avec le succès surprise du jeu NieR : Automata, qui s'est écoulé à plus de neuf millions d'exemplaires depuis sa sortie en 2017, Taro Yoko a confirmé son statut d'auteur à part dans le monde du jeu vidéo, et son talent s'est révélé à la face du monde. Cet ouvrage s'articule autour des oeuvres de ce créateur insolite et en explore tous les recoins, de la genèse des jeux aux choix de gameplay, en passant par les thématiques profondes abordées par leurs univers.

Par Nicolas Turcev, Taro Yoko, At0mium, Gugusea
Chez Third Editions

|

Auteur

Nicolas Turcev, Taro Yoko, At0mium, Gugusea

Editeur

Third Editions

Genre

Jeux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'oeuvre étrange de Taro Yoko par Nicolas Turcev, Taro Yoko, At0mium, Gugusea

Commenter ce livre

 

L'oeuvre étrange de Taro Yoko

Nicolas Turcev

Paru le 13/11/2025

224 pages

Third Editions

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377845613
9782377845613
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits Le palmarès du "Goncourt des ados" 2025 est connu Dominique Blanc rend sa Légion d’honneur pour protester contre Rachida Dati Face à Astérix, Freida McFadden doit s’incliner : le retour triomphal des Gaulois
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.