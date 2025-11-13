Inscription
#Essais

Redonner sa grandeur à la politique

Alexandre Mancino

"La France ne peut être la France sans la grandeur". - Charles de Gaulle, Mémoires de guerre, tome I, L'Appel Nous sommes à la fin d'un cycle, à l'aube d'une nouvelle ère politique. Redonner sa grandeur à la politique est un appel à la refondation de la vie publique afin qu'elle redevienne porteuse d'espérance, au service du bien commun. Alexandre Mancino commence par analyser les causes profondes du désenchantement politique et dresse un diagnostic sans concession sur l'état de notre vie publique : effacement des grandes visions, oubli du temps long, déconnexion croissante, institutions à bout de souffle, défiance généralisée entre gouvernants et gouvernés... Mais ce livre n'est pas qu'un constat : c'est un manifeste pour une refondation intellectuelle, civique et morale de l'action publique. Car pour l'auteur, la politique est un acte de création : elle doit donner un élan nouveau, inspirer et unir. Puisant dans l'histoire politique, la philosophie et les expériences étrangères, il dessine les contours d'une relève d'excellence capable de rendre à la politique sa force créatrice : des femmes et des hommes enracinés, compétents et animés par le sens de l'intérêt général. De la réforme des institutions à la formation d'une nouvelle génération de décideurs engagés, en passant par l'exigence d'une nouvelle éthique de l'engagement, Redonner sa grandeur à la politique propose des pistes concrètes pour réenchanter la démocratie et renouer avec la vocation première du service de la Cité. Plaidoyer pour une relève audacieuse à la hauteur des temps, ce texte d'alerte et d'espérance est destiné à tous ceux qui refusent que la politique se réduise à la gestion du présent et qui croient encore à la force des idées et à la noblesse de l'engagement public.

