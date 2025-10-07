Inscription
Fragments de mémoire

Georges Gontcharoff

Ce livre montre, avec des documents inédits, comment le PSU a mené en 1965 ses premières élections municipales sous sapropre étiquette. Tout est alors à faire : définir et diffuser uneligne nationale inscrite dans la politique de front socialiste et lastratégie du contre-plan ; rédiger les termes d'un programmemunicipal lié aux priorités nationales ; négocier, nationalement etlocalement, avec nos "partenaires" possibles de la gauche ; arrêter un dispositif national d'investitures pour les communes lesplus importantes et des régulations locales pour les autres, dansl'esprit d'une forte discipline interne ; définir, au sein d'unesection la place réciproque des élus municipaux et des autresadhérents ; mettre en place une communication interne assurant lacohésion d'ensemble... Le tout dans l'enthousiasme de la nouveautépour un parti jeune et dynamique. Les résultats finaux nonnégligeables, mais encore insuffisants pour donner une bonne assiselocale au PSU, sont détaillés et commentés dans ce livre. L'allianceavec certains syndicats et des associations locales y est aussiabordée, notamment celle intervenue entre le Groupe d'ActionMunicipale de Grenoble et le PSU, la première grande victoire d'uneautre conception de la vie locale. Mais cet ouvrage aborde aussid'autres aspects nationaux et internationaux de la vie du PSU, ainsique la première élection du Président de la République au suffrageuniversel direct : l'affaire médiatique de "Monsieur X" , lesmanoeuvres de François Mitterrand, la création de la Fédération dela Gauche Démocrate et Socialiste (FGDS) pèsent fortement dans lesdébats internes du PSU en 1965 !

Chez Editions du Croquant

Auteur

Georges Gontcharoff

Editeur

Editions du Croquant

Genre

Histoire des idées politiques

Fragments de mémoire

Georges Gontcharoff

Paru le 16/10/2025

400 pages

Editions du Croquant

24,00 €

9782365125000
