#Roman francophone

Downfall

Lou Everly

Il porte ses démons en silence, elle exhibe ses cicatrices comme des trophées. Raven ne vit plus. Elle survit. Depuis le décès de son père, son quotidien se compose d'une suite d'échecs et de malchances. Entre le harcèlement incessant des autres élèves de son lycée, une mère défaillante et le poison qui a infiltré les murs de son foyer, sa vie est devenue un combat de tous les jours. Enchaîner les aventures sans lendemain est sa seule échappatoire. Son seul moyen de se sentir exister. Alors, qu'importe les ragots qu'elle inspire, si c'est le prix à payer pour ne pas complètement sombrer. Silas Gray-Holloway est différent des autres garçons de son âge. Son intérêt pour la gent féminine du lycée s'approche du zéro absolu. Mais un jour, il apprend que son meilleur ami s'est fait humilier en beauté par Raven Falls, une fille de son école à la réputation aussi sulfureuse que douteuse. Son dégoût envers elle s'amplifie jusqu'à ce qu'il lui voue une haine sans pareille. Et pourtant, ces deux âmes déchirées ont peut-être plus de choses en commun que ce qu'ils ne veulent le croire...

Par Lou Everly
Chez Editions ESI

|

Auteur

Lou Everly

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

Downfall

Lou Everly

Paru le 13/11/2025

416 pages

Editions ESI

16,90 €

9782371267756
