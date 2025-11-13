Les clubs de foot du monde entier

Un livre incontournable pour tous les petits fans de foot ! Conçu pour les enfants de 4 ans et plus, le volume emmène les jeunes fans dans un voyage à la découverte des clubs les plus célèbres de la planète. Chaque équipe est présentée dans une fiche colorée avec des informations et des anecdotes (nation, ville, année de fondation, couleurs, symbole, trophées...), sur laquelle il faudra coller le bon autocollant avec les maillots des clubs. Une façon ludique d'apprendre à cultiver ses passions et de stimuler sa curiosité et sa mémoire visuelle !