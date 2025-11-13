Inscription
#Beaux livres

L'effrontée de Claude Miller

Olivier Curchod

A la veille des vacances d'été, Charlotte, treize ans, s'ennuie de tout malgré l'affection de sa famille et de la petite Lulu, un vrai pot de colle. Charlotte croise en ville une pianiste prodige de son âge, Clara Baumann, venue pour un concert ; elle se prend alors à rêver qu'elle partira un jour avec elle. Claude Miller retrouve son thème de prédilection, l'attirance pour quelqu'un aux antipodes, mêlée ici aux tourments de la préadolescence et portée par sa propre fascination pour la "grande musique". Au sortir du baroque Mortelle Randonnée, il opère un virage à 180° : sobriété, pudeur, classicisme pour une chronique douce-amère servie par une palette de comédiens alors inconnus du public, et qui révéla l'étoile Charlotte Gainsbourg. Inspiré de Carson McCullers et de souvenirs personnels, L'Effrontée est le plus grand succès de Claude Miller, prix Louis-Delluc 1985. Ce livre conte la passionnante histoire de chacune de ses séquences et fait partager une émotion "en état de grâce".

Par Olivier Curchod
Chez Gremese International

|

Auteur

Olivier Curchod

Editeur

Gremese International

Genre

Histoire du cinéma

L'effrontée de Claude Miller

Olivier Curchod

Paru le 20/11/2025

Gremese International

21,00 €

9782366774313
