Ma première Bible en 100 mots

Sandrine Lamour, Jacob Vium-Olesen

Découvrez la joie des premiers mots avec les histoires éternelles de la Bible ! Initiez les tout-petits au langage et à la foi avec Ma première Bible en 100 mots. Idéal pour les 0-2 ans, ce livre associe des mots essentiels à des histoires bibliques bien connues. De la Création à Jésus, chaque histoire introduit des mots pour vos petits. Avec ses couleurs joyeuses et ses histoires simples, ce livre capte leur attention tout en les aidant à apprendre.

Par Sandrine Lamour, Jacob Vium-Olesen
Chez Le Sénevé

Sandrine Lamour, Jacob Vium-Olesen

Le Sénevé

Eveil de la foi

Ma première Bible en 100 mots

Sandrine Lamour, Jacob Vium-Olesen

Paru le 13/11/2025

20 pages

Le Sénevé

11,90 €

9782357704053
© Notice établie par ORB
