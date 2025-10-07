Inscription
#Beaux livres

Certaines vocations s'embrassent avec l'espritaventureux et une détermination inébran- lable. Avec lascénographie, le graphisme, la peinture ou encore l'illustration, Claude Bessou a découpé, collé, scié, tissé, peint, dessiné, enseigné... avec une passion commu- nicative et jubilatoirequi a duré tout au long de sa carrière de scénographe. Sorti des Arts déco en 1945, il accompagnera pendant près dequarante ans la décentrali- sation culturelle des années 1950 etl'essor du Nouveau théâtre en Bretagne, travaillant avecles metteurs en scène et les comédiens à des dispositifs scéniquesinédits et s'ingéniant à créer des petits mondes faits de magie, de curiosité, de vie. Plus de vingt après sadisparition, sa fille Clara - également architecte et scénographe -lui rend hommage en nous racontant l'histoire de cetartiste à l'esprit libre et espiègle, au regard tendre et doué d'uneformidable force créa- trice. Sur plus de 160 pages et150 illustrations et photographies, Claude Bessou l'illusionnistenous emmène dans un parcours graphique et scéno-graphique exceptionnel ; celui d'un homme qui, tel un artisan, acristallisé spectacle après spectacle l'émotion théâtrale sansjamais se prendre trop au sérieux

|

Auteur

Claude Bessou

Editeur

Les Editions de Juillet

Genre

Histoire de la photographie

Paru le 07/10/2025

204 pages

55,00 €

9782365101288
