#Beaux livres

Les maîtres de l'affiche

Nicholas-Henri Zmelty

LE LIVRE A partir de décembre 1895 et jusqu'en novembre 1900, à l'heure où l'affichomanie bat son plein, la célèbre imprimerie Chaix - éditeur exclusif des affiches de Jules Chéret -, se lance dans une entreprise ambitieuse : publier chaque mois une sélection de quatre reproductions d'affiches, en format réduit (39, 5 x 29 cm), destinée aux passionnés du genre. De support publicitaire, l'affiche s'est en effet hissée au rang d'oeuvre d'art, suscitant l'engouement de nombreux collectionneurs. Assortie de compositions inédites, la série complète des Maîtres de l'affiche recèle 256 images, lithographiées avec le plus grand soin sur vélin fin, qui sont réunies annuellement en prestigieux recueils reliés, 5 volumes au total. Cette véritable anthologie rassemble le fleuron de l'affiche française et étrangère. En 1897, le critique d'art Alexandre Demeure de Beaumont considérait que "cette riche publication constitue le Parnasse de l'Affiche". Les oeuvres reproduites sont de la main de 97 artistes, des plus célèbres affichistes français (Chéret - très largement représenté -, Toulouse-Lautrec, Mucha, Grasset, Bonnard, Pal, Steinlein, Vallotton ...), aux maîtres internationaux tels Hyland Ellis, les frères Beggarstaffs, Louis-John Rhead, Dudley-Hardy, Hazenplug et bien d'autres. Reproduites en intégralité dans notre fac-similé, d'après la superbe édition originale conservée à la Bibliothèque nationale de France, ce florilège de l'illustration Art nouveau est accompagné, dans un livre de commentaires, des notices détaillées de chacune des affiches. SPECIFICATIONS Fac-similé 27, 2 x 37, 5 cm 304 pages et 256 illustrations couleur Papier Munken Pure 150 g Couverture reliée imprimée en quadrichromie Livre de commentaires 27, 2 x 37, 5 cm 96 pages et 270 illustrations couleur Magno natural 140 g Couverture brochée Etui regroupant les 2 volumes Impression quadrichromie Rembordée tête et pied en toile

Chez Citadelles et Mazenod

Auteur

Editeur

Genre

Art nouveau

Les maîtres de l'affiche

Paru le 22/10/2025

304 pages

245,00 €

9782386110740
