#Essais

Les formules de Swâmi Prajnânpad

Véronique Desjardins, Arnaud Desjardins

Voulez-vous une moitié de la vie ou la totalité de la vie ? Pour témoigner de la force de l'enseignement reçu de son maître Swami Prajnânpad, Arnaud Desjardins a recueilli deux cent formulations chocs de ce grand sage, qu'il commente avec sa verve et sa conscience affutée. Tous les thèmes majeurs qui concernent notre vie quotidienne et notre vie intérieure s'y trouvent : l'acceptation de soi-même, la vigilance, les façons de mener des actions justes, la bonne gestion des émotions et des désirs, la maîtrise du mental, la libération des poids du passé, l'élaboration de relations conscientes, ainsi que les diverses étapes du cheminement sur la voie de l'éveil spirituel... La lucidité impitoyable, la fine psychologie et l'immense sagesse de ces deux penseurs majeurs se trouvent ici réunies dans la meilleure introduction qui soit à leur message.

Par Véronique Desjardins, Arnaud Desjardins
Chez Le Relié

|

Auteur

Véronique Desjardins, Arnaud Desjardins

Editeur

Le Relié

Genre

Hindouisme

Les formules de Swâmi Prajnânpad

Arnaud Desjardins

Paru le 13/11/2025

240 pages

Le Relié

15,00 €

9782354903510
